Кран, упавший на российский авианосец "Адмирал Кузнецов", оставил 5-метровую дыру
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Кран, который упал на российский авианосец "Адмирал Кузнецов" на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, оставил огромную дыру. Об этом во вторник сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По данным ОСК, характер повреждений "Адмирала Кузнецова" "несущественный".
"Речь идет о повреждении металлических конструкций, это стандартная работа, которая займет у наших сварщиков неделю-полторы", - отметил Рахманов.
По его словам, в ОСК "нет никаких оснований" для смещения сроков ремонта авианосца, а нанесенный аварией в доке убыток - объемный, но не дорогой.
"70 тонн упало на палубу. Падение 70-тонной конструкции оставило дыру 4 на 5 м. Но это структурная конструкция корабля, которая ремонтируется легко и быстро, то есть у нас нет ощущения, что приченный ущерб палубным конструкциям является существенным", - отметил глава корпорации.
По словам главного строителя, никаких угроз для выполнения дальнейших работ на корабле нет.
"Адмирал Кузнецов" сейчас пришвартован на 24-м причале завода, где и должен был быть для продолжения ремонта, а ОСК ждут продолжения ремонтных работ, добавил Рахманов.
Напомним, на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, один из крупнейших в мире. Авария произошла в ночь на 30 октября, когда из дока выходил авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Пострадали четыре человека.
Во время инцидента один кран упал на авианосец, повредив часть корпуса.
Причиной затопления плавучего дока стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети.
Как сообщал УНН, российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вошел в рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев мира по версии издания Business Insider.