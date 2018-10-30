У Росії назвали причину затоплення плавдоку авіаносця "Адмірал Кузнєцов"

"Зараз обставини виглядають так: під час операції зі спуску "Адмірала Кузнєцова" на воду стався стрибок напруги з берега, через це зупинилися насоси, і сталося нерозраховане занурення доку в воду", - сказав Гладишев.

Напередодні через негоду у Мурманську сталися аварії на лініях електропередачі, що призвело до перебоїв у постачанні споживачів у декількох районах міста.

Нагадаємо, на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську затонув плавучий док ПД-50, один з найбільших у світі. Аварія сталася в ніч на 30 жовтня, коли з доку виходив авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов". Постраждали чотири людини.

Під час інциденту один кран впав на авіаносець, пошкодивши частину корпусу, повідомив очільник російської Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов.

"Обсяги збитків ми зараз оцінюємо. На палубу впав кран, з висоти приблизно 15 м, зрозуміло, що там є і пошкодження корпусу, і пошкодження палуби, але на щастя, це сталося на тих ділянках, які не пов'язані з експлуатацією якогось "життєво важливого" обладнання крейсера", - сказав він.

При цьому в російських оперативних відомствах повідомили, що "пошкоджена технічна зона злітної палуби, кран, що впав, досі перебуває там, масштаб пошкоджень уточнюється".

За даними джерела в оборонно-промисловому комплексі РФ, водолази протягом дня оглянуть забортну частина корпусу авіаносця, щоб переконатися у відсутності її пошкоджень.

Як повідомляв УНН, російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" увійшов до рейтингу найгірших авіаносців і вертольотоносців світу за версією видання Business Insider.