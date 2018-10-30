В России назвали причину затопления плавдока авианосца "Адмирал Кузнецов"

"Сейчас обстоятельства выглядят так: в ходе операции по спуску "Адмирала Кузнецова" на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду", - сказал Гладышев.

Накануне из-за непогоды в Мурманске произошли аварии на линиях электропередачи, что привело к перебоям в снабжении потребителей в нескольких районах города.

Напомним, на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, один из крупнейших в мире. Авария произошла в ночь на 30 октября, когда из дока выходил авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Пострадали четыре человека.

Во время инцидента один кран упал на авианосец, повредив часть корпуса, сообщил глава российской Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Объемы ущерба мы сейчас оцениваем. На палубу упал кран, с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то "жизненно важного" оборудования крейсера", - сказал он.

При этом в российских оперативных ведомствах сообщили, что "повреждена техническая зона взлетной палубы, упавший кран до сих пор находится там, масштаб повреждений уточняется".

По данным источника в оборонно-промышленном комплексе РФ, водолазы в течение дня осмотрят забортную часть корпуса авианосца, чтобы убедиться в отсутствии ее повреждений.

Как сообщал УНН, российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вошел в рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев мира по версии издания Business Insider.