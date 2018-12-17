Упавший на палубу российского авианосца "Адмирал Кузнецов" кран уберут до конца следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Кран, упавший на палубу российского авианосца “Адмирал Кузнецов” во время аварии с плавучим доком ПД-50, разберут до конца следующей недели. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, передает УНН.
“Во второй декаде этого месяца кран должны разобрать и убрать с палубы корабля. Надеюсь, уже к концу следующей недели”, — сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в настоящее время продолжаются работы по разборке крана.
Единственный российский авианосец “Адмирал Кузнецов” получил повреждения в ночь на 30 октября в Мурманске во время спуска на воду — плавучий док ПД-50 затонул под кораблем в результате нештатной ситуации. В частности, авианосец получил повреждения взлетной палубы в результате падения крана со стенки плавдока. Сейчас корабль находится на 35-м судоремонтном заводе.
Как сообщал ранее ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, всего в результате инцидента “Кузнецов” получил 52 незначительных повреждения, ликвидация которых оценивается в 70 млн рублей.
Контракт Минобороны РФ с Центром судоремонта “Звездочка” на ремонт корабля был подписан в апреле 2018 года. По данным ОСК, несмотря на происшествие корабль должен быть передан флоту в ранее обозначенные сроки — в 2021 году.
Как сообщал УНН, кран, упавший на российский авианосец “Адмирал Кузнецов”, оставил 5-метровую дыру.