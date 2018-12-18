Корабель РФ сів на мілину біля берегів Британії
Київ • УНН
КИЇВ.18 грудня. УНН. Сьогодні вранці, російський корабель "Кузьма Мінін" сів на мілину поблизу пляжу Гіллінгваза в Фалмут, Корнуолл. Про це передає УНН з посиланням на Mirror.
Побудоване у Німеччині судно "Кузьма Мінін" вагою 16 тисяч тонн та довжиною 180 метрів було пришвартоване в бухті. На його борту знаходяться 18 членів екіпажу. Рятувальники взяли корабель на буксир і чекають припливу.
Буксири будуть прикріплені до судна, і в міру того, як приплив підніметься, судно заново спустять на воду.
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