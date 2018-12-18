Британія розмістила корабель Королівського флоту в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вчора, 17 грудня, до Чорного моря увійшов корабель HMS Echo (H87) Королівський військово-морський флот Великої Британії. Про це передає УНН з посиланням на Український мілітарний портал.
"Візит до Чорного моря відбувається в рамках домовленостей між Україною та Великою Британією, яких вдалось досягти 21 листопада 2018 року під час візиту до Лондона Міністра оборони України Степана Полторака", - йдеться у повідомленні.
В листопаді, цього року, державний секретар з питань оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявляв, що щоб продемонструвати підтримку Великої Британії, у Чорному морі в 2019 році буде розміщений корабель HMS Echo(H87).
Через загострення російської агресії проти українських моряків та їх захоплення у нейтральних водах Чорного моря, Британія виконала свою обіцянку раніше. Так HMS Echo (H87) став першим кораблем НАТО, що не мають виходу до Чорного моря, який увійшов до акваторії з початку Керченської кризи.
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Головне призначення HMS Echo (H87) – проведення дослідних гідрографічних чи геодезичних операцій (у тому числі в інтересах підводного флоту) та підтримка амфібійних операцій, також, можливе використання у якості корабля управління морськими операціями, протимінного застосування (при цьому можливе збільшення екіпажу до 81 особи), пошуку та ідентифікації підводних об’єктів. Корабель має підвищені умови комфорту для екіпажу, який розміщений у двомісних каютах (окрім командира та його помічника, які живуть у одномісних каютах). Для виконнаня покладених завдань Enterprise оснащений найсучаснішими системами серед яких: сканери бокового огляду, багатопроменевий та однопроменевий ехолоти, обладнання для досліджень проб води на різних глибинах та ґрунту, магнометр, системи картографування та дослідження морського дна, та інші. Також є один гідрографічний катер який може діяти в певній автономії від корабля-носія.
Нагадаємо, Велика Британія у 2019 році розмістить корабель Королівського флоту у Чорному морі, щоб продемонструвати свою підтримку забезпеченню свободи плавання в регіоні.