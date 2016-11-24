Координатор "Евромайдан SOS": международный уголовный суд висит как "дамоклов меч" над Украиной

"На самом деле, страхи уже оправдались, еще до ратификации. Потому что подав разовую декларацию и признав юрисдикцию суда, мы подписались под тем, что если государство не выполняет свои функции эффективно, функции по расследованию и привлечению виновных к ответственности, тогда по принципу комплиментарности в дело вступает Международный уголовный суд. То есть он висит, как "Дамоклов меч" на государством и говорит, "если не хочешь чтобы мы вмешивались - выполняй свою работу", - пояснила А.Матвийчук.

Международный уголовный суд - первый правовой институт, действующий постоянно, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Основан на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Существует с июля 2002 года. В отличие от других международных и смешанных уголовных судов, МУС является учреждением, действующим постоянно. В его компетенцию входят преступления, совершенные после вступления в силу Римского статута. Расположен в городе Гааге, однако по желанию Суда заседания могут проходить в любом месте.