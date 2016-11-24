Координатор "Євромайдан SOS": міжнародний кримінальний суд висить як "дамоклів меч" над Україною

"Насправді, страхи вже справдилися, ще до ратифікації. Тому що подавши разову декларацію і визнавши юрисдикцію суду, ми підписалися під тим, якщо держава не виконує свої функції ефективно, функції по розслідуванню і притягненню винних до відповідальності, тоді за принципом компліментарності у справу вступає Міжнародний кримінальний суд. Тобто він висить, як "Дамоклів меч" на державою і говорить, "якщо не хочеш щоб ми втручалися – виконуй свою роботу", - пояснила О.Матвійчук.

Міжнародний кримінальний суд - перший правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 році. Існує з липня 2002 року. На відміну від інших міжнародних і змішаних кримінальних судів, МКС є установою, що діє постійно. У його компетенцію входять злочини, здійснені після набуття чинності Римського статуту. Розташований у місті Гаазі, проте за бажанням Суду засідання можуть проходити у будь-якому місці.