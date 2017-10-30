Коньяк элитных марок разливали в двух подпольных цехах в Винницкой области

В рамках проведения операции "Акциз-2017" установлено, что в нескольких помещениях, которые находятся на территории г.Могилев-Подольский незаконно хранится фальсифицированный алкоголь и реализуется через сеть Интернет.

По результатам проведенных мероприятий были изъяты фальсифицированные алкогольные напитки известных иностранных торговых марок, автомобиль, который использовался для их транспортировки, 270 ПЭТ-бутылок объемом 1,5 литра каждая, полностью заполненных коричневой жидкостью с характерным запахом коньяка, а также пустые бочки, а также транспортное средство. Стоимость изъятого составляет около миллиона гривен.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности и внесении сведений в единый реестр досудебных расследований.

Напомним, как сообщал УНН, за пять лет Украина сократила производство легального коньяка в 1,7 раза.

А легальное производство водки в течение последних трех лет сократилось в полтора раза.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день уровень тенизации алкогольного рынка составляет от 50% до 70%. При этом провоцируют развитие нелегальных схем и изготовление суррогата высокие акцизы и необоснованно дорогой спирт.

Вместе с тем, недавно Кабмин инициировал очередное повышение акцизных ставок на алкоголь на 11,2%. Хотя еще в апреле текущего года глава КМУ В.Гройсман заявил, что правительство не планирует пересматривать акцизы на алкоголь до конца этого года.

Отметим, что на самом деле легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет.