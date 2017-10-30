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Коньяк елітних марок розливали в двох підпільних цехах Вінниччини

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Вінницькій області співробітники податкової міліції спільно з працівниками СБУ ліквідували два підпільних склади, де зберігали фальсифікований алкоголь. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, передає УНН.

В рамках проведення операції "Акциз-2017" встановлено, що в кількох приміщеннях, які знаходяться на території м.Могилів-Подільський незаконно зберігається фальсифікований алкоголь і реалізується через мережу Інтернет.

За результатами проведених заходів було вилучено фальсифіковані алкогольні напої відомих іноземних торгових марок, автомобіль, який використовувався для їх транспортування, 270 ПЕТ-пляшок об'ємом 1,5 літра кожна, повністю заповнених коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, а також порожні бочки, а також транспортний засіб. Вартість вилученого становить близько мільйона гривень.

В даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за п'ять років Україна скоротила виробництво легального коньяку в 1,7 рази.

А легальне виробництво горілки протягом останніх трьох років скоротилося в півтора рази.

За оцінками експертів, на сьогоднішній день рівень тінізації алкогольного ринку становить від 50% до 70%. При цьому провокують розвиток нелегальних схем і виготовлення сурогату високі акцизи і необгрунтовано дорогий спирт.

Разом з тим, нещодавно Кабмін ініціював чергове підвищення акцизних ставок на алкоголь на 11,2%. Хоча ще в квітні поточного року глава КМУ В.Гройсман заявив, що уряд не планує переглядати акцизи на алкоголь до кінця цього року.

Відзначимо, що насправді легальний алкоголь може приносити державі мільярди гривень до бюджету.

Українські Національні Новини

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