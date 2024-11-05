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"Конвертируем свои донаты в помощь" - истории победителей благотворительного забега в поддержку ВСУ

Киев  •  УНН

09:39 • 6654 просмотра

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Истории победителей благотворительного забега в поддержку ВСУ.

27 октября в Киеве на Трухановом острове состоялся финальный забег серии "RUN 4 VICTORY", передает УНН.

Детали

Мероприятие собрало почти тысячу участников со всей Украины. К благотворительному марафону присоединились военные, гражданские, дети и даже робот-пес.

Организаторами забега в Киеве стали международная компания МХП, благотворительный фонд "МХП-Громаді" и спортивное сообщество "Характер". Во время события собирали средства в поддержку 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Участники бежали на дистанциях 2, 5, 10 и 21 км. К мероприятию присоединились более 100 нацгвардейцев. Для участников с нарушением опорно-двигательного аппарата и людей с ампутациями была доступна инклюзивная трасса - 2 км. Дети бежали 200, 400 и 800 м.

Победителем полумарафона - 21 км - стал Артем Казбан. Он во второй раз принял участие в забеге "RUN 4 VICTORY". Пробежал за 1 час 7 мин 29 с. В Черкассах Артем одержал победу на дистанции в 10 км.

"Не думал о победе до старта. Но поставил себе задачу пробежать на время, чтобы улучшить результаты", - рассказал Казбан.

Самыми длинными его забегами были марафоны в 2019 и 2021 годах - пробег тогда по 42 км. Затем сделал перерыв из - за пандемии, а позже-полномасштабное вторжение. Преимущественно сосредотачивается на дистанциях 10-15 км. Однако в этом году в октябре Артем снова преодолел марафон на чемпионате Украины и занял третье место. Также в прошлом году он стал призером чемпионата Европы на дистанции 10 км, пробежав трассу за 29 мин.

"До первого марафона тренировался около года. Выходил на пробежки по 20-25 км семь раз в неделю. Сейчас тренируюсь чаще вечером. В этом деле не надо спешить. Если начинать слишком быстро или с длинных дистанций, то можно быстро потерять желание и мотивацию. Начинающие могут стартовать с 2-3 километров, постепенно переходить к более длинным пробежкам", - говорит Артем.

Казбан служит в Национальной гвардии Украины более 15 лет и лично знает многих бойцов "Хартии". Поэтому для спортсмена было очень важно поддержать забег на Трухановом острове в Киеве. Как военный, Артем мог зарегистрироваться бесплатно для участия, но решил задонатить, чтобы помочь бригаде.

Установил личный рекорд и стал победителем на дистанции 10 км участник мероприятия Максим Аненко.

"Трасса на Трухановом острове очень классная и быстрая, еще и погода способствовала бегу. Общее мое время - 31 минута 28 секунд. Это личный рекорд и первый забег "RUN 4 VICTORY", в котором принял участие", - поделился впечатлениями спортсмен.

Несколько недель до этого Аненко преодолел свой первый в жизни марафон. Однако смог быстро восстановиться и присоединиться к забегу на Трухановом острове в Киеве. Бегом спортсмен занимается более трех лет.

"Думал сначала, что не смогу отойти от марафона. Хотя ноги были и недостаточно быстрые, но мне удалось победить на дистанции 10 километров. Спорт является неотъемлемой частью моей жизни. Он помогает избавиться от кортизола - гормона стресса. Поскольку у украинцев в последнее время много переживаний, то спорт - хороший инструмент, чтобы справиться со стрессом. А бег вообще является одним из самых доступных видов спорта, потому что кроссовки или кеды есть у всех. Просто вышел, побегал, немного разрядился - и настроение улучшилось", - добавил Аненко.

Следующим спортсмен планирует пробежать полмарафона в Днепре.

"Конвертируем свои донаты в помощь, а еще - активно и с пользой проводим время. Кроме этого, бег заряжает и настраивает на продуктивный день. Тренируюсь утром перед работой, и это улучшает производительность. Также бег объединяет людей - это сообщество единомышленников. Я являюсь участником бегового клуба, с которым часто проводим различные мероприятия, благотворительные сборы", - подытожил Максим.

Дмитрий Харченко победил на дистанции 5 км. Бегом он занимается уже 14 лет, работает тренером в "Лаборатории бега" в Киеве. Максимальная дистанция спортсмена - 42 км.

"Во время забега на Трухановом острове я планировал победить, держал хороший ритм, и мне все удалось", - делится Дмитрий.

Тренируется спортсмен шесть-семь раз в неделю. В среднем во время пробежки преодолевает от 10 до 12 км.

"Это спокойный бег, или пять раз в неделю пробежка в медленном темпе до 12 км и раз - интервальные и быстрые тренировки. Например, километр быстро, 400 метров медленно. Советую всем бегать, так жизнь становится ярче. Также благодаря тренировкам уменьшается влияние стресса", - объясняет Харченко.

Забеги "Run4Victory" состоялись в Тернополе, Виннице, Черкассах, Ладыжине, Киеве. Во время первых четырех удалось собрать более 2 млн грн. На киевском мероприятии задонатили около 800 тыс. грн, которые будут направлены на обеспечение потребностей военных на фронте.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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