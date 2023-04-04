"Концлагерь Ягодное": в Киеве открыли выставку об одном из страшных преступлений оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Национальном музее истории Украины открылась выставка «Концлагерь Ягодное», сообщили в музее, пишет УНН.
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"В музее открылась выставка «Концлагерь Ягодное» об одном из страшных преступлений российских оккупантов против мирных жителей Украины, о жизни и смерти людей в ужасном подвале смерти", - отмечается в сообщении.
Детали
Выставка была создана к годовщине освобождения села Ягодное по инициативе волонтерской организации Добробат, которая занималась восстановлением жилищ в селе, и Музея мира.
Ягодное - украинское село недалеко от государственной границы Украины с беларусью, в 12 километрах к югу от Чернигова и 140 километрах к северу от Киева. В первые дни полномасштабного российского вторжения этот населенный пункт захватили военные рф. Оккупанты принудительно согнали людей в подвал школы, который превратился в настоящий концлагерь.
В течение почти месяца в подвале школы удерживали 368 человек, среди которых 69 детей. Самому младшему ребенку, который находился вместе с другими заложниками в помещении площадью 197 кв. м, было полтора месяца, самому старшему человеку было 93 года.
"Мы должны помнить об этих преступлениях российской армии и рассказывать о них миру, чтобы каждый преступник не избежал справедливого наказания", - рассказывает куратор выставки, заведующий отделом истории независимой Украины Национального музея истории Украины Антон Богдалов.
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