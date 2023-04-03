Желаю путину провести остаток своих дней в подвале с ведром вместо туалета: Зеленский о пытках гражданских на Черниговщине

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“Увидев все это, могу пожелать президенту россии провести остаток своих дней в подвале и с ведром вместо туалета”, – сказал Президент.

Напомним

В результате российской агрессии все 173 дворов в селе Ягодном получили повреждения, 16 из них разрушены. Кроме того, были уничтожены объекты коммунальной собственности - дом культуры и фельдшерский пункт. Значительным разрушениям подверглось здание школы.

Как сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, за прошлый год благодаря финансированию из государственного и областного бюджетов, благодаря волонтерам, правительству Латвии, которое выделило средства на строительные материалы и восстановление домов, отремонтировано более 100 домов.