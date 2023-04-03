Бажаю путіну провести залишок своїх днів у підвалі з відром замість туалету: Зеленський про тортури цивільних на Чернігівщині

ukru
18:26 • 1212 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 68675 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 123527 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 148379 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 315611 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 211120 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 189001 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 311996 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458124 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348304 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 219588 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 180160 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 183320 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 135830 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 95639 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 315620 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 312006 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 532686 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 664779 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 686159 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 58708 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 95639 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 183320 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 219588 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 214126 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Бажаю путіну провести залишок своїх днів у підвалі з відром замість туалету: Зеленський про тортури цивільних на Чернігівщині

Бажаю путіну провести залишок своїх днів у підвалі з відром замість туалету: Зеленський про тортури цивільних на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 998511 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський, під час робочої поїздки в Чернігівську область, у відповідь на тортури росіянами мешканців селища Ягідне, побажав російському диктатору володимиру путіну провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету, передає УНН.

Цитата

“Побачивши все це, можу побажати президенту росії провести залишок своїх днів в підвалі і з відром замість туалету”, – сказав Президент.

Нагадаємо

У результаті російської агресії всі 173 обійстя в селі Ягідному зазнали пошкоджень, 16 із них зруйновані. Крім того, було знищено об’єкти комунальної власності – будинок культури та фельдшерський пункт. Зазнала значних руйнувань будівля школи.

Як повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, за минулий рік завдяки фінансуванню з державного та обласного бюджетів, завдяки волонтерам, уряду Латвії, який виділив кошти на будівельні матеріали та відновлення осель, відремонтовано понад 100 помешкань.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85