Бажаю путіну провести залишок своїх днів у підвалі з відром замість туалету: Зеленський про тортури цивільних на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський, під час робочої поїздки в Чернігівську область, у відповідь на тортури росіянами мешканців селища Ягідне, побажав російському диктатору володимиру путіну провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету, передає УНН.
Цитата
“Побачивши все це, можу побажати президенту росії провести залишок своїх днів в підвалі і з відром замість туалету”, – сказав Президент.
Нагадаємо
У результаті російської агресії всі 173 обійстя в селі Ягідному зазнали пошкоджень, 16 із них зруйновані. Крім того, було знищено об’єкти комунальної власності – будинок культури та фельдшерський пункт. Зазнала значних руйнувань будівля школи.
Як повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, за минулий рік завдяки фінансуванню з державного та обласного бюджетів, завдяки волонтерам, уряду Латвії, який виділив кошти на будівельні матеріали та відновлення осель, відремонтовано понад 100 помешкань.