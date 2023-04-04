"Концтабір Ягідне": у Києві відкрили виставку про один зі страшних злочинів окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Національному музеї історії України відкрилася виставка «Концтабір Ягідне», повідомили у музеї, пише УНН.
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"У музеї відкрилася виставка «Концтабір Ягідне» про один зі страшних злочинів російських окупантів проти мирних мешканців України, про життя та смерть людей у жахливому підвалі смерті", - зазначається у повідомленні.
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Виставку було створено до річниці звільнення села Ягідне з ініціативи волонтерської організації Добробат, яка займалася відновленням жител у селі, та Музею миру.
Ягідне - українське село неподалік від державного кордону України з білоруссю, за 12 кілометрів на південь від Чернігова та 140 кілометрів на північ від Києва. У перші дні повномасштабного російського вторгнення цей населений пункт захопили військові рф. Окупанти примусово зігнали людей до підвалу школи, який перетворився у справжній концтабір.
Упродовж майже місяця у підвалі школи утримували 368 осіб, серед яких 69 дітей. Наймолодшій дитині, яка перебувала разом із іншими заручниками у приміщенні площею 197 кв. м, було півтора місяця, найстаршій людині минуло 93 роки.
"Ми маємо пам’ятати про ці злочини російської армії й розповідати про них світові, аби кожен злочинець не уникнув справедливого покарання", - розповідає куратор виставки, завідувач відділу історії незалежної України Національного музею історії України Антон Богдалов.
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