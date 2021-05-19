Концессионер херсонского порта не дал денег на инфраструктуру: стали известны причины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Херсонский морской порт, переданный в прошлом году в концессию, "застрял" между государством и инвестором. Об этом УНН сообщили в Херсонской областной госадминистрации.
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"По информации Херсонского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", согласно условиям концессионного договора о передаче в концессию имущества государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" от 26 июня 2020 года No 4-І-АМПУ-20, пока продолжает действовать переходный период, основная цель которого - создание всех необходимых условий для выполнения концессионером своих прав и обязанностей. К настоящему времени концессионером не совершалось вкладов в развитие местной инфраструктуры", - пояснили в местной власти.
Дополнение
В прошлом году концессионером херсонского порта стала "Индустриальная Группа Грузии" Давида Бежуашвили, которая в частности обязалась вложить 18 млн грн в развитие местной инфраструктуры.
Несмотря на то, что актив полноценно еще не перешел к новым владельцам, последних уже обвинили в попытке монополизировать акваторию порта.
С "Индустриальной группой Грузии" связывают бывшего коммерческого директора "Укрзализныци" Иракли Эзугбая, который своим решением снизил тарифы на грузовые перевозки железной дороги, в результате чего "Укрзализныця" понесла миллиардные убытки в прошлом году. Такое решение Эзугбая мог принять в условиях реального конфликта интересов, в пользу этой грузинской компании. Возможными злоупотреблениями в "Укрзализныце", в том числе и со стороны Эзугбая, занимается сейчас профильная ВСК.
Парламентская следственная комиссия уже констатировала бездействие НАБУ и хочет заслушать всех правоохранителей относительно ситуации на железной дороге.