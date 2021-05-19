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Концесіонер херсонського порту не дав гроші на інфраструктуру: стали відомі причини

Київ • УНН

 • 20764 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Херсонський морський порт, переданий в минулому році в концесію, "застряг" між державою та інвестором. Про це УНН повідомили в Херсонській обласній держадміністрації.

Концесіонер херсонського порту не дав гроші на інфраструктуру: стали відомі причини

Цитата:

"За інформацією Херсонської філії ДП "Адміністрація морських портів України", згідно з умовами концесійного договору стосовно передачі в концесію майна державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" від 26 червня 2020 року No 4-І-АМПУ-20, наразі продовжує діяти перехідний період, основна мета якого – створення всіх необхідних умов для виконання концесіонером своїх прав та обов’язків. До теперішнього часу концесіонером не здійснювалось внесків у розвиток місцевої інфраструктури", - пояснили в місцевій владі.

Доповнення

Минулого року концесіонером херсонського порту стала "Індустріальна Група Грузії" Давида Бежуашвілі, яка зокрема зобов’язалася вкласти 18 млн грн у розвиток місцевої інфраструктури.

Попри те, що актив повноцінно ще не перейшов до нових власників, останніх вже звинуватили у спробі монополізувати акваторію порту. 

З "Індустріальною групою Грузії" пов’язують також колишнього комерційного директора "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая, який своїм рішенням знизив тарифи на вантажні перевезення залізниці, внаслідок чого "Укрзалізниця" зазнала мільярдних збитків минулого року. Таке рішення Езугбая міг прийняти в умовах реального конфлікту інтересів, на користь цієї грузинської компанії. Можливими зловживаннями в "Укрзалізниці", зокрема і з боку Езугбая, займається нині профільна ТСК.

Парламентська слідча комісія вже констатувала бездіяльність НАБУ і хоче заслухати усіх правоохоронців щодо ситуації на залізниці. 

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