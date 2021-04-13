Скандал в херсонському порту: грузинський концесіонер хоче заборонити українцям вантажні операції на рейді - думка

Валерій Бурієв, директор ЗАТ “Дніпровський термінал” в одному з інтерв’ю заявив, що “Рівер Портс едженсі”, пов’язана з концесіонером “Рісо-Херсон” хоче в судовому порядку заборонити вантажні операції на рейді в Херсонському порту (ХМП).

“„Рівер Портс едженсі“ (позивач — ред.) було зареєстровано 26 серпня 2020 і його кінцевим власником, за відкритими даними, є Оксана Себова, яка очолювала ТОВ „РІСОІЛ-ХЕРСОН“. І позиції позивача збігаються з позицією співвласника компанії „Рісо“ Шоти Хаджішвілі, який неодноразово публічно заявляв, що буде намагатися припинити вантажні операції на рейді Херсонського порту. Саме ця компанія є переможцем концесійного конкурсу та бере в концесію ХМП... Заборона якірних стоянок завдасть шкоди самому ХМП, адже він потребує того, щоб ставити судна на ці якірні стоянки. Інакше черзі на заходження тим суднам, які йдуть в порт, доведеться чекати у самого Очакова, або навіть в порту Південний. На якірних стоянках проводиться фумігація експортних зернових вантажів.

Якірні стоянки використовуються для вантажних операцій для терміналів, де є природні або технічні обмеження можливості приймати великотоннажні судна. Налдходження до державних та бюджетів всіх рівнів від цієї діяльності становить близько ста мільйонів грн. щорічно, а щорічний вантажообіг на рейді Херсона становить близько 1 млн тонн. До того ж, якірні стоянки використовують судна під іноземними прапорами, які направляються в річкові порти або терміналів по річці Дніпро щоб пройти прикордонний і митний контроль — це єдина акваторія морського порту на цій водній артерії”, — розповів Бурієв.

У коментарі УНН політичний аналітик Олександр Кочетков зазначає, що така ситуація — свідоцтво прорахунків уряду, який не передбачив врегулювання питань з якірними стоянками.

“Немає у бізнесі моральних принципів, особливо в українському, пострадянському, на жаль. Тут необхідно обговорювати питання з концесіонером, інакше можуть скористатися нашою слабкістю. Українським бізнесменам в даному випадку слід апелювати до влади і якось приводити до тями іноземних концесіонерів — інших варіантів немає. На жаль, ситуація типова — за наш рахунок хочуть отримати все, віддаючи по мінімуму”, — сказав він.

Доповнення

26 червня 2020 року, між Міністерством інфраструктури України, державним підприємством “Адміністрація морських портів України”, приватною компанією “РісоілХерсон” і компанією “Проектна компанія РісоілХерсон” був підписаний договір про передачу в концесію майна державного підприємства “Херсонський морський торговельний порт” та майна державного підприємства “Адміністрація морських портів України”. Однак на даний момент процедура передачі заблокована судом через оскарження конкурсу іншим учасником.

Концесіонер серед іншого зобов’язався щорічно виплачувати концесійний платіж в розмірі не менше 12 млн грн з урахуванням індексації та 7% від чистого доходу концесіонера, в перші 3,5 року з дати закінчення перехідного періоду інвестувати в об’єкт не менше 216 млн грн, а протягом перших 10 років — додатково не менше 62 млн грн (в цінах 2019 року), забезпечити обсяги перевалки вантажів порту в 2030 році на рівні не менше 1,36 млн тонн, зробити внесок у розвиток місцевої інфраструктури не менше 18 млн грн, в тому числі забезпечити фінансування капремонту дорожнього покриття вулиць на шляху до порту і нового майданчика для стоянки вантажних автомобілів за межами міста, збільшити до 80% частини доставку вантажів в порт залізницею, водним, і іншими видами транспорту, крім автомобільного.

Компанія “Рісо” входить до “Індустріальної групи Грузії” Давіда Бежуашвілі — одного з найбагатших грузинських бізнесменів. Головні активи (Кутаїський автозавод і Ткібульске вугілля) Бежуашвілі отримав при правлінні Міхеїла Саакашвілі в Грузії. Брат Давіда Бежуашвілі Гела при Саакашвілі був начальником зовнішньої розвідки Грузії.

Глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія і Давід Бежуашвілі