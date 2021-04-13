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Скандал в херсонском порту: грузинский концессионер хочет запретить украинцам грузовые операции на рейде - мнение

Скандал в херсонском порту: грузинский концессионер хочет запретить украинцам грузовые операции на рейде - мнение

Киев  •  УНН

 • 18332 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Победитель конкурса на концессионера Херсонского порта, компания “Рисоил-Херсон” Шоты Хаджишвили хочет запретить грузовые операции на рейде, объясняя это то вопросом безопасности, то экологии. Участники рынка считают это банальным перераспределением рынка, у экспертов тоже есть мнение. Подробно в материале УНН.

Валерий Буриев, директор ЗАО “Днепровский терминал” в одном из интервью заявил, что “Ривер Портс эдженси”, связанная с концессионером “Рисоил-Херсон” хочет в судебном порядке запретить грузовые операции на рейде в Херсонском порту (ХМП).

“„Ривер Портс эдженси“ (истец — ред.) было зарегистрировано 26 августа 2020 и его конечным владельцем, по открытым данным, является Оксана Себова, которая возглавляла ООО „РИСОИЛ-ХЕРСОН“. И позиции истца совпадают с позицией совладельца компании „РИСОИЛ“ Шоты Хаджишвили, который неоднократно публично заявлял, что будет пытаться прекратить грузовые операции на рейде Херсонского порта. Именно эта компания является победителем концессионного конкурса и берет в концессию ХМП... Запрет якорных стоянок нанесет вред самому ХМП, ведь он нуждается в том, чтобы ставить суда на эти якорные стоянки. Иначе очереди на заход тем судам, которые идут в порт, придется ждать у самого Очакова, или даже в порту Южный. На якорных стоянках проводится фумигация экспортных зерновых грузов.

Якорные стоянки используются для грузовых операций для терминалов, где есть природные или технические ограничения возможности принимать крупнотоннажные суда. Поступления в государственные и бюджеты всех уровней от этой деятельности составляет около ста миллионов грн. ежегодно, а ежегодный грузооборот на рейде Херсона составляет около 1 млн тонн. К тому же, якорные стоянки используют судна под иностранными флагами, которые направляются в речных портов или терминалов по реке Днепр чтобы пройти пограничный и таможенный контроль — это единственная акватория морского порта на этой водной артерии”, — рассказал Буриев.

В комментарии УНН политический аналитик Александр Кочетков отмечает, что такая ситуация — свидетельство просчетов правительства, которое не предусмотрело урегулирования вопросов с якорными стоянками.

“Нет в бизнесе моральных принципов, особенно в украинском, постсоветском, к сожалению. Тут необходимо обсуждать вопросы с концессионером, иначе могут воспользоваться нашей слабостью. Украинским бизнесменам в данном случае следует апеллировать к власти и как-то приводить в чувства иностранных концессионера — других вариантов нет. К сожалению, ситуация типична — за наш счет хотят получить все, отдавая по минимуму”, — сказал он.

Дополнение

26 июня 2020 года между Министерством инфраструктуры Украины, государственным предприятием “Администрация морских портов Украины”, частной компанией “Рисоил-Херсон” и компанией “Проектная компания РисоилХерсон” был подписан договор о передаче в концессию имущества государственного предприятия “Херсонский морской торговый порт” и имущества государственного предприятия “Администрация морских портов Украины”. Однако на данный момент процедура передачи заблокирована судом из-за обжалования конкурса другим участником.

Концессионер среди прочего обязался ежегодно выплачивать концессионный платеж в размере не менее 12 млн грн с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера, в первые 3,5 года с даты окончания переходного периода инвестировать в объект не менее 216 млн грн, а на протяжении первых 10 лет — дополнительно не менее 62 млн грн (в ценах 2019 года), обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн, сделать вклад в развитие местной инфраструктуры не менее 18 млн грн, в том числе обеспечить финансирование капремонта дорожного покрытия улиц на пути к порту и новой площадки для стоянки грузовых автомобилей за пределами города, увеличить до 80% части доставку грузов в порт ж/д, водным, и другими видами транспорта, кроме автомобильного.

Компания “Рисоил” входит в “Индустриальную группу Грузии” Давида Бежуашвили — одного из самых богатых грузинских бизнесменов. Главные активы (Кутаисский автозавод и Ткибульский уголь) Бежуашвили получил при правлении Михеила Саакашвили в Грузии. Брат Давида Бежуашвили Гела при Саакашвили был начальником внешней разведки Грузии.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия и Давид Бежуашвили

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