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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80822 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102622 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 135592 просмотра

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7 марта, 15:45 • 132048 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141527 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

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Концерты Гребенщикова в Украине оказались под угрозой из-за запрета на въезд

Киев  •  УНН

 • 11195 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Группа "Аквариум" может отменить запланированные ранее концерты в Украине из-за запрета на въезд мужчинам с российским гражданством. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash, передает УНН.

"По словам PR-директора рокеров Максима Ланде, Гребенщиков планировал отметить день рождения серией концертов Москва — Питер — Киев. В этом году у певца юбилей — ему 65, и он хотел выступить в любимой Одессе. В графике гастролей были Херсон, Запорожье, Днепропетровск и Харьков. Но выступления могут отменить — участники коллектива попадают в возрастную группу", - цытирует ресурс слова PR-директора.

Впрочем, на странице соцсетей лидера группы Бориса Гребенщикова пост о планирующемся концерте в Киеве не удален.

Согласно информации, группа должна выступать в одном из клубов украинской столицы 8 декабря.

Напомним, пограничники не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украину.

Решение о запрете въезда в Украину гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет коснулось и оккупированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

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