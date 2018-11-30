Концерты Гребенщикова в Украине оказались под угрозой из-за запрета на въезд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Группа "Аквариум" может отменить запланированные ранее концерты в Украине из-за запрета на въезд мужчинам с российским гражданством. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash, передает УНН.
"По словам PR-директора рокеров Максима Ланде, Гребенщиков планировал отметить день рождения серией концертов Москва — Питер — Киев. В этом году у певца юбилей — ему 65, и он хотел выступить в любимой Одессе. В графике гастролей были Херсон, Запорожье, Днепропетровск и Харьков. Но выступления могут отменить — участники коллектива попадают в возрастную группу", - цытирует ресурс слова PR-директора.
Впрочем, на странице соцсетей лидера группы Бориса Гребенщикова пост о планирующемся концерте в Киеве не удален.
Согласно информации, группа должна выступать в одном из клубов украинской столицы 8 декабря.
Напомним, пограничники не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украину.
Решение о запрете въезда в Украину гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет коснулось и оккупированного Крыма.