Концерти Гребенщикова в Україні опинилися під загрозою через заборону на в'їзд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Група "Акваріум" може скасувати заплановані раніше концерти в Україні через заборону на в'їзд чоловікам з російським громадянством. Про це повідомляє телеграм-канал Mash, передає УНН.
"За словами PR-директора рокерів Максима Ланде, Гребенщиков планував відзначити день народження серією концертів Москва - Пітер - Київ. У цьому році у співака ювілей - йому 65, і він хотів виступити в улюбленій Одесі. У графіку гастролей були Херсон, Запоріжжя, Дніпропетровськ і Харків. Але виступи можуть скасувати - учасники колективу потрапляють у вікову групу", - цитує ресурс слова PR-директора.
Утім, на сторінці соцмереж лідера групи Бориса Гребенщикова пост про запланований концерт у Києві не був видалений.
Згідно з інформацією, група повинна виступати в одному з клубів української столиці 8 грудня.
Нагадаємо, прикордонники не пропускають усіх чоловіків - громадян РФ у віці від 16 до 60 років в Україну.
Рішення про заборону в'їзду в Україну громадянам РФ чоловічої статі у віці від 16 до 60 років торкнулося й окупованого Криму.