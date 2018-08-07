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Контролеры рассказали, где в Киеве можно покупать шаурму

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Киеве действуют 62 официальные точки быстрого питания, которые снабжены светящейся голограммой и QR-кодом. Об этом во время пресс-конференции журналистам рассказал заместитель начальника Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, начальник управления торговли и быта Денис Пикалов, передает УНН.

“Чтобы отличить легальную точку торговли от нелегальной, достаточно посмотреть на распознавательные знаки на видном месте. Это информационный талон и QR-код. Сейчас начали использовать голограммы. Голограмма формата А4 светится со всех сторон, у нее высокая степень защиты. Если нет таких распознавательных знаков, то другие документы можно не смотреть. В уголке потребителя обязательно должны быть талоны. Безусловно, зачастую эти талоны подделываются и фальшивый талон, распечатанный на цветном принтере, выкладывается как настоящий”, — рассказал он.

В то же время, более 1,5 тыс. столичных точек быстрого питания продают шаурму незаконно, отметил Пикалов.

“В КГГА уже есть приказ о демонтаже нелегальных точек продажи шаурмы в столице. Еженедельно в Киеве демонтируют 25-30 точек нелегальной передвижной торговли”, — добавил чиновник.

Напомним, в Киеве произошло массовое отравление шаурмой. Количество пострадавших достигло почти сотни человек.

В Госпродпотребслужбе столицы заявили, что подобные вспышки не фиксировались на протяжении последних 10 лет.

Отметим, что с начала года в Киеве некачественными продуктами питания отравились уже более 2 тыс. человек.

По мнению народного депутата Сергея Тригубенко, все это следствие длительного действия моратория на проверки в отношении производителей. Он также отметил, что за массовые отравления украинцев, как правило, никто и никого не наказывает.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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