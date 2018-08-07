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Контролери розповіли, де в Києві можна купувати шаурму

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Києві діють 62 офіційні точки швидкого харчування, які забезпечені голограмою, що світиться, і QR-кодом. Про це під час прес-конференції журналістам розповів заступник начальника Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, начальник управління торгівлі та побуту Денис Пікалов, передає УНН.

"Щоб відрізнити легальну точку торгівлі від нелегальної, досить подивитися на розпізнавальні знаки на видному місці. Це інформаційний талон і QR-код. Зараз почали використовувати голограми. Голограма формату А4 світиться з усіх боків, у неї високий ступінь захисту. Якщо немає таких розпізнавальних знаків, то інші документи можна не дивитися. У куточку споживача обов'язково повинні бути талони. Безумовно, найчастіше ці талони підробляються і фальшивий талон, роздрукований на кольоровому принтері, викладається як справжній", - розповів він.

У той же час, більше 1,5 тис. столичних точок швидкого харчування продають шаурму незаконно, зазначив Пікалов.

"У КМДА вже є наказ про демонтаж нелегальних точок продажу шаурми в столиці. Щотижня в Києві демонтують 25-30 точок нелегальної пересувної торгівлі", - додав чиновник.

Нагадаємо, в Києві сталося масове отруєння шаурмою. Кількість постраждалих сягає майже сотні людей.

У Держпродспоживслужбі столиці заявили, що подібні спалахи не фіксувалися протягом останніх 10 років.

Відзначимо, що з початку року в Києві неякісними продуктами харчування отруїлися вже більше 2 тис. осіб.

На думку народного депутата Сергія Тригубенка, все це наслідок тривалої дії мораторію на перевірки щодо виробників. Він також зазначив, що за масові отруєння українців, як правило, ніхто й нікого не карає.

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