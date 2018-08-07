Контроль за переводом денег: в НБУ прокомментировали инициативу Минфина

“На сегодняшний день действующий ЗУ „О предотвращении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“ содержит требования, касающиеся вопроса проведения переводов. Это требования к порядку проведения субъектами первичного финансового мониторинга (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финучреждения, — ред.) идентификации инициаторов и получателей переводов, а также порядка сопровождения переводов соответствующей информацией. Сумма перевода, начиная с которой применяются требования, равна 15 тысячам гривен (или эквивалент). Новый законопроект, который вносит изменения в соответствующее законодательство, меняет вышеуказанные требования: пороговая сумма увеличивается до 30 тысяч гривен (или эквивалент)”, — сообщили в НБУ.

Как пояснили в Нацбанке, новые изменения связаны с имплементацией в национальное законодательство международных стандартов по противодействию легализации и отмыванию средств, полученных преступным путем и финансированием терроризма (стандарты FATF) и требований актов ЕС в этой сфере (Директива (ЕС) 2015/849 и Регламент (ЕС) 2015/847). Соответствующее обязательство по имплементации определено Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

“Национальный банк участвовал в разработке вышеупомянутого законопроекта. Его положения не нарушают прав граждан Украины, а направлены на гармонизацию украинского законодательства с международными стандартами в сфере борьбы с отмыванием криминальных доходов и финансированием терроризма”, — отметили в НБУ.

Отметим, в проекте закона Минфина предполагается, что денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тысяч гривен, должны сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму менее 30 тысяч гривен должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Субъектам первичного финансового мониторинга запретят проводить перевод, если такая информация отсутствует.

При этом, эти требования не будут распространяться на операции по снятию средств со своего счета, уплате налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, переводах менее 30 тысяч гривен для оплаты товаров или услуг других операций.

Кроме того, субъекты первичного финансового мониторинга обязаны будут сообщать в Госфинмониторинг о финансовых операциях на сумму более 300 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из государств, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.

В перечень субъектов первичного финансового мониторинга, которые будут сообщать в Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, войдут бухгалтера и налоговые консультанты.

Напомним, Национальный банк повысил прогноз в отношении частных переводов средств из-за границы в Украину до 11,6 млрд долларов по итогам года.