Контроль за переказами коштів: у НБУ прокоментували ініціативу Мінфіну

“На сьогодні чинний ЗУ „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“ містить вимоги, що стосуються питання проведення переказів. Це вимоги щодо порядку проведення суб’єктами первинного фінансового моніторингу (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінустанови, — ред.) ідентифікації ініціаторів та отримувачів переказів, а також порядку супроводження переказів відповідною інформацією. Сума переказу, починаючи з якої застосовуються вимоги, дорівнює 15 тисяч гривень (або еквівалент). Новий законопроект, який вносить зміни до відповідного законодавства, змінює вищевказані вимоги: порогова сума збільшується до 30 тисяч гривень (або еквівалент)”, — повідомили в НБУ.

Як пояснили у Нацбанку, нові зміни пов’язані з імплементацією в національне законодавство міжнародних стандартів з протидії легалізації і відмивання коштів отриманих злочинним шляхом та фінансуванням тероризму (стандарти FATF) та вимог актів ЄС у цій сфері (Директива (ЄС) 2015/849 та Регламент (ЄС) 2015/847). Відповідне зобов’язання з імплементації визначене Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

“Національний банк брав участь у розробці вищезазначеного законопроекту. Його положення не порушують прав громадян України, а направлені на гармонізацію українського законодавства з міжнародними стандартами у сфері боротьби з відмиванням кримінальних доходів та фінансуванням тероризму”, — наголосили у НБУ.

Зауважимо, у проекті закону Мінфіну передбачається, що грошові перекази на суму, що дорівнює або перевищує 30 тисяч гривень, повинні супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу (включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код).

Перекази на суму менше 30 тисяч гривень повинні супроводжуватися мінімальною інформацією про ініціатора та отримувача переказу (ПІБ або найменування юрособи, номер рахунку або унікальний обліковий номер фінансової операції, який дозволяє здійснити відстеження операції).

Суб’єктам первинного фінмоніторингу заборонять проводити переказ, якщо така інформація відсутня.

При цьому, ці вимоги не поширюватимуться на операції зі зняття коштів з власного рахунку, сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг, переведення менше 30 тисяч гривень для оплати товарів або послуг та деяких інших операцій.

Крім того, суб’єкти первинного фінмоніторингу зобов’язані будуть повідомляти Держфінмоніторинг про фінансові операції на суму більше 300 тисяч гривень (зараз 150 тисяч гривень) та пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері.

До переліку суб’єктів первинного фінмоніторингу, які будуть повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, увійдуть бухгалтери та податкові консультанти.

Нагадаємо, Національний банк підвищив прогноз щодо приватних переказів коштів з-за кордону до України до 11,6 млрд доларів за підсумками року.