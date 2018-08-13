Контроль за коммерческим учетом в сфере ЖКХ предлагают передать Госэнергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство экономического развития предлагает передать функции по государственному контролю в сфере коммерческого и распределительного учета коммунальных услуг Государственному агентству по энергоэффективности и энергосбережению. Соответствующие предложения закреплены в проекте закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения полномочий органов государственного надзора (контроля) в сфере жилищно-коммунальных услуг”, который опубликован на сайте МЭРТ, передает УНН.
“Предлагается определить центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику государственного надзора (контроля) в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в случае согласования КМУ полномочий), — Госэнергоэффективности, при этом центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере метрологического надзора, остается Госпродпотребслужба, что обеспечит выполнение одного из принципов осуществления государственного надзора, определенного Законом о контроле, о недопустимости дублирования полномочий органов государственного надзора”, — говорится в пояснительной записке к документу.
В пояснительной записке отмечается, что это позволит устранить несогласованности отдельных положений законодательных актов для обеспечения осуществления госнадзора в сфере ЖКХ, что позволит реализовать их надлежащее применение.
Прогнозируется, что благодаря нововведениям будут обеспечены надежные результаты измерений при предоставлении услуг по водоснабжению и теплоснабжению, достоверность которых обезопасит граждан и экономику Украины от негативных последствий их воздействия.
Напомним, предприятиям разрешили не обустраивать газовые счетчики средствами дистанционной передачи данных до 1 мая 2019 года.