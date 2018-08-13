Контроль за коммерческим учетом в сфере ЖКХ предлагают передать Госэнергоэффективности

“Предлагается определить центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику государственного надзора (контроля) в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в случае согласования КМУ полномочий), — Госэнергоэффективности, при этом центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере метрологического надзора, остается Госпродпотребслужба, что обеспечит выполнение одного из принципов осуществления государственного надзора, определенного Законом о контроле, о недопустимости дублирования полномочий органов государственного надзора”, — говорится в пояснительной записке к документу.

В пояснительной записке отмечается, что это позволит устранить несогласованности отдельных положений законодательных актов для обеспечения осуществления госнадзора в сфере ЖКХ, что позволит реализовать их надлежащее применение.

Прогнозируется, что благодаря нововведениям будут обеспечены надежные результаты измерений при предоставлении услуг по водоснабжению и теплоснабжению, достоверность которых обезопасит граждан и экономику Украины от негативных последствий их воздействия.

Напомним, предприятиям разрешили не обустраивать газовые счетчики средствами дистанционной передачи данных до 1 мая 2019 года.