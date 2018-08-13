Контроль за комерційним обліком у сфері ЖКП пропонують передати Держенергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство економічного розвитку пропонує передати функції з державного контролю у сфері комерційного та розподільного обліку комунальних послуг Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження. Відповідні пропозиції закріплені у проекті закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень органів державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг”, який опубліковано на сайті МЕРТ, передає УНН.
“Пропонується визначити центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунального господарства (у разі погодження КМУ повноважень), — Держенергоефективності, при цьому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, залишається Держпродспоживслужба, що забезпечить виконання одного з принципів здійснення державного нагляду, визначеного Законом про контроль, щодо неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду”, — сказано у пояснювальній записці до документу.
У пояснювальній записці зазначається, що це дозволить усунути неузгодженості окремих положень законодавчих актів для забезпечення здійснення держнагляду у сфері ЖКП, що дасть змогу реалізувати їх належне застосування.
Прогнозується, що завдяки нововведенням будуть забезпечені надійні результати вимірювань під час надання послуг з водопостачання та теплопостачання, достовірність яких убезпечить громадян та економіку України від негативних наслідків їх впливу.
Нагадаємо, підприємствам дозволили не облаштовувати газові лічильники засобами дистанційної передачі даних до 1 травня 2019 року.