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15 марта, 19:03 • 86686 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Контроль над ЧАЭС потерян, это одна из самых серьезных угроз Европе - ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после ожесточенных боев Украина потеряла контроль над Чернобыльской площадкой. В комментарии НВ Подоляк сказал, что состояние объектов ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов пока не известно, передает УНН.

Цитата

“После совершенно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из самых серьезных угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверное, они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Либо воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, либо сами повредят эти безусловно самые опасные объекты”, — считает советник главы ОП.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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