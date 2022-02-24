Контроль над ЧАЭС потерян, это одна из самых серьезных угроз Европе - ОП

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“После совершенно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из самых серьезных угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверное, они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Либо воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, либо сами повредят эти безусловно самые опасные объекты”, — считает советник главы ОП.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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