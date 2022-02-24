Контроль над ЧАЕС втрачено, це одна з найсерйозніших загроз Європі - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після запеклих боїв Україна втратила контроль над чорнобильським майданчиком. У коментарі НВ Подоляк сказав, що стан об'єктів ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів наразі не відомий, передає УНН.
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“Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні. Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об’єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці безумовно найнебезпечніші об’єкти”, — вважає радник голови ОП.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.
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