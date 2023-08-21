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Контрнаступление "живое" и "прогрессирует" к определению условий мира - Кулеба

Киев • УНН

 • 2964885 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что контрнаступление против россии "живое и прогрессирует". Об этом пишет Elmundo, передает УНН.

Детали 

Кулеба  заверил, что Украина  “очень хорошо продвигается”  в отношении переговоров и определения условий мира вместо того, чтобы навязывать их. Однако он также признал, что это будет нелегко. 

“Мы не собираемся подписывать соглашение, похожее на то, которое подписала Финляндия”, — предупредил он. 

Кроме этого, министр иностранных дел Украины оценил анонсированную Данией и Нидерландами поставку боевых самолетов F-16 как "важный шаг" для контрнаступления против россии. 

Дополнение

Специалист по наземным войнам Международного института стратегических исследований британского аналитического центра Бен Барри в интервью The Economist заявил, что Украина сейчас выбрала результативную стратегию контрнаступления. По его словам, Силы обороны сочетают “тактики борьбы в тылу и на поле боя”.

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