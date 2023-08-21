Контрнаступ "живий" і "прогресує" до визначення умов миру - Кулеба

Деталі

Кулеба запевнив, що Україна “дуже добре просувається” щодо переговорів і визначення умов миру замість того, щоб нав’язувати їх. Проте він також визнав, що це буде нелегко.

“Ми не збираємося підписувати угоду, схожу на ту, яку підписала Фінляндія”, — попередив він.

Окрім цього, міністр закордонних справ України оцінив анонсовану Данією та Нідерландами поставку бойових літаків F-16 як "важливий крок" для контрнаступу проти росії.

Доповнення

Фахівець з наземних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень британського аналітичного центру Бен Баррі в інтерв’ю The Economist заявив, що Україна наразі вибрала результативну стратегію контрнаступу. За його словами, Сили оборони поєднують “тактики боротьби в тилу і на полі бою”.