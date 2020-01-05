Контрактник оставил воинскую часть и прихватил с собой боевую гранату
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Военнослужащего, который самовольно покинул военную часть в Мариуполе и разгуливал с гранатой возле супермаркета в Александрии, посадили под домашний арест. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Следствие установило, что возле магазина "АТБ" в Александрии уроженец Косивки Александрийский района встретил знакомого. Мужчины поссорились, конфликт перерос в потасовку. В ходе ссоры подозреваемый достал из кармана гранату РГД-5 и передал девушке, которая была свидетелем событий. Она положила гранату в мусорник возле входа в магазин.
Правоохранители обнаружили боеприпас в мусорном баке. Установили, что граната была пригодна к взрыву.
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Также следствие получило информацию от воинской части о том, что подозреваемый самовольно оставил место службы.
Во время суда подозреваемый сообщил, что нашел гранату. Считал, что она учебная. Подтвердил, что проходит военную службу по контракту в военной части в Мариуполе. За время службы в течение трех месяцев нес службу на передовой. Из-за конфликта с командиром, который, по словам подозреваемого, бил его и требовал деньги, оставил место службы и вернулся домой. Просил отпустить его под домашний арест.
В конечном итоге суд решил поддержать ходатайство и применить к мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года включительно.