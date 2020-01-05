Контрактник залишив військову частину і прихопив із собою бойову гранату
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Вiйськовослужбовця, який самовiльно залишив вiйськову частину в Марiуполi i розгулював iз гранатою бiля супермаркету в Олександрiї, посадили пiд домашнiй арешт. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрi судових рiшень, повiдомляє кореспондент УНН.
Слідство встановило, що бiля магазину “АТБ” в Олександрiї уродженець Косiвки Олександрiйського району зустрiв знайомого. Чоловiки посварилися, конфлiкт перерiс у штовханину. В ходi сварки пiдозрюваний дiстав iз кишенi гранату РГД-5 та передав дiвчинi, яка була свiдком подiй. Вона поклала гранату до смiтника бiля входу в магазин.
Правоохоронцi виявили боєприпас в смiттєвому баку. Встановили, що граната була придатна до вибуху.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У колишнього військового вилучили гранатомети та наркотики
Також слiдство отримало iнформацiю вiд вiйськової частини про те, що пiдозрюваний самовiльно залишив мiсце служби.
Під час суду пiдозрюваний повiдомив, що знайшов гранату. Вважав, що вона учбова. Пiдтвердив, що проходить вiйськову службу за контрактом у вiйськовiй частинi в Марiуполi. За час служби протягом трьох мiсяцiв нiс службу на передовiй. Через конфлiкт з командиром, який, за словами пiдозрюваного, бив його та вимагав грошi, залишив мiсце служби та повернувся додому. Просив відпустити його під домашній арешт.
Врештi суд вирiшив підтримати клопотання та застосувати до чоловiка запобiжний захiд у виглядi цiлодобового домашнього арешту до 21 лютого 2020 року включно.