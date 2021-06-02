Контрабандисты янтаря в Китай и на Ближний Восток разработали приложение и проводили онлайн-аукционы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Украине разоблачили канал контрабанды янтаря в КНР и страны Ближнего Востока - для реализации схемы было разработано специальное мобильное приложение, для покупателей устраивали онлайн-аукционы. В рамках дела проведено 46 обысков, изъято более тонны камней. Об этом сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора.
Цитата:
"Сообщено о подозрении четырем членам преступной организации по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, пересылки, перевозки янтаря (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3 ст. 240-1 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Детали
По данным следствия, преступная организация, в состав которой входили граждане Украины и иностранцы, наладила противоправную схему приобретения янтаря крупных фракций, так называемого "пейзажа", у лиц, незаконно добывающих его в Ровенской области.
"Используя закрытые профили в социальных сетях, они осуществляли поиск покупателей "солнечного камня" и проводили онлайн-аукционы", - рассказали в ОГП.
В дальнейшем янтарь по поддельным документам, как отмечается, перевозили контрабандным путем за границу, "в частности в страны Ближнего Востока и Китайскую Народную Республику".
"С целью безопасного обмена информацией о нелегально добытом янтаре, а также путях его доставки, члены организации разработали специальное мобильное приложение, в котором у зарубежных клиентов была возможность выбрать фракции янтаря по фотоснимкам и описанию, заказать их, безналично оплатить и отслеживать маршрут доставки по индивидуальному коду", - сообщили детали схемы в ОГП.
В рамках досудебного расследования, как указано, проведено 46 обысков на территории Ровенской, Киевской областей и города Киева. Во время их проведения выявлено и изъято незаконно добытый янтарь-сырец общим весом более 1 тонны, янтарь-"пейзаж" и ювелирные изделия из янтаря общим весом 200 кг, оборудование для кустарной обработки камня, деньги от его реализации, мобильные терминалы с установленным программным обеспечением, черновые записи об объемах реализованного и клиентов, а также мотопомпы и пожарные рукава.
Досудебное расследование продолжается, решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения.
Дополнение
В Украине еще в 2019 году криминализировали незаконную добычу янтаря.