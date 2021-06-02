Контрабандисти бурштину до Китаю та Близького Сходу розробили додаток і проводили онлайн-аукціони

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 26000 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 98597 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 143015 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 127124 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 134086 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 95496 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 81047 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 180801 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88309 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 275902 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 52986 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 61249 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 16712 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 25418 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 41919 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 146537 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 180798 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 275895 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 444006 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 430645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 3502 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31800 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37312 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37777 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38797 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Контрабандисти бурштину до Китаю та Близького Сходу розробили додаток і проводили онлайн-аукціони

Київ • УНН

 • 19068 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. В Україні викрили канал контрабанди бурштину в КНР та країни Близького Сходу - для реалізації схеми було розроблено спеціальний мобільний додаток, для покупців влаштовували онлайн-аукціони. У межах справи проведено 46 обшуків, вилучено понад тонну каміння. Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Контрабандисти бурштину до Китаю та Близького Сходу розробили додаток і проводили онлайн-аукціони

Цитата:

"Повідомлено про підозру чотирьом членам злочинної організації за фактом незаконного видобування, збуту, придбання, пересилання, перевезення бурштину (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3 ст. 240-1 КК України)", - сказано у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, злочинна організація, до складу якої входили громадяни України та іноземці, налагодила протиправну схему придбання бурштину великих фракцій, так званого “пейзажу”, в осіб, які незаконно видобувають його в Рівненській області.

"Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, вони здійснювали пошук покупців “сонячного каменю” та проводили онлайн-аукціони", - розповіли в ОГП.

У подальшому бурштин за підробленими документами, як зазначається, перевозили контрабандним шляхом за кордон, "зокрема до країн Близького Сходу та Китайської Народної Республіки".

"З метою безпечного обміну інформацією про нелегально добутий бурштин, а також шляхи його доставки, члени організації розробили спеціальний мобільний додаток, у якому у закордонних клієнтів була можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки за індивідуальним кодом", - повідомили деталі схеми в ОГП.

У межах досудового розслідування, як вказано, проведено 46 обшуків на території Рівненської, Київської областей та міста Києва. Під час їх проведення виявлено та вилучено незаконно видобутий бурштин-сирець загальною вагою понад 1 тонна, бурштин-“пейзаж” та ювелірні вироби з бурштину загальною вагою 200 кг, обладнання для кустарної обробки каміння, гроші від його реалізації, мобільні термінали з встановленим програмним забезпеченням, чорнові записи стосовно об’ємів реалізованого та клієнтів, а також мотопомпи та пожежні рукави.

Досудове розслідування триває, вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Доповнення

В Україні ще у 2019 році криміналізували незаконний видобуток бурштину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68