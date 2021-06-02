Контрабандисти бурштину до Китаю та Близького Сходу розробили додаток і проводили онлайн-аукціони

Цитата:

"Повідомлено про підозру чотирьом членам злочинної організації за фактом незаконного видобування, збуту, придбання, пересилання, перевезення бурштину (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3 ст. 240-1 КК України)", - сказано у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, злочинна організація, до складу якої входили громадяни України та іноземці, налагодила протиправну схему придбання бурштину великих фракцій, так званого “пейзажу”, в осіб, які незаконно видобувають його в Рівненській області.

"Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, вони здійснювали пошук покупців “сонячного каменю” та проводили онлайн-аукціони", - розповіли в ОГП.

У подальшому бурштин за підробленими документами, як зазначається, перевозили контрабандним шляхом за кордон, "зокрема до країн Близького Сходу та Китайської Народної Республіки".

"З метою безпечного обміну інформацією про нелегально добутий бурштин, а також шляхи його доставки, члени організації розробили спеціальний мобільний додаток, у якому у закордонних клієнтів була можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки за індивідуальним кодом", - повідомили деталі схеми в ОГП.

У межах досудового розслідування, як вказано, проведено 46 обшуків на території Рівненської, Київської областей та міста Києва. Під час їх проведення виявлено та вилучено незаконно видобутий бурштин-сирець загальною вагою понад 1 тонна, бурштин-“пейзаж” та ювелірні вироби з бурштину загальною вагою 200 кг, обладнання для кустарної обробки каміння, гроші від його реалізації, мобільні термінали з встановленим програмним забезпеченням, чорнові записи стосовно об’ємів реалізованого та клієнтів, а також мотопомпи та пожежні рукави.

Досудове розслідування триває, вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Доповнення

В Україні ще у 2019 році криміналізували незаконний видобуток бурштину.