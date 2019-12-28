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Зеленський схвалив криміналізацію незаконного видобутку бурштину

Зеленський схвалив криміналізацію незаконного видобутку бурштину

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину". Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає УНН.

"27 грудня повернуто з підписом від Президента", - сказано на сайті Верховної Ради.

Так, внесеними змінами до закону передбачається наступне:

  • забезпечується введення суворої відповідальності за недотримання вимог рекультивації землі та обов’язок компенсації понесених втрат;
  • запроваджується єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування строком на 5 років на ділянки до 10 га із визначенням початкової вартості продажу на аукціоні;
  • прибирається низка дублюючих та архаїчних погоджень (зокрема, гірничий відвід та дозвіл на зняття родючого шару);
  • встановлюється кримінальна відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку корисних копалин, законність походження яких не підтверджується відповідними документами, та за ухилення від рекультивації земель.

Зазначається, що закон сприятиме легалізації видобутку бурштину та забезпечить відповідальне ставленню до природи.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук впевнений, що Державний бюджет у 2020 році отримає суттєві додаткові надходження від легалізації видобутку бурштину

Як раніше повідомляв УНН, 19 грудня Верховна Рада криміналізувала незаконний видобуток бурштину.

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