"Континентальная хоккейная лига" досрочно завершила чемпионат без определения победителя
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире "Континентальная хоккейная лига" приняла решение об отмене остальных матчей сезона 2019/2020 годов. Об этом говорится в заявлении сайта турнира, передает УНН.
"Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года к продолжению его в июне и июле. Однако сейчас выполнение этих сценариев представляется маловероятным.
Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров КХЛ.
Примечательно, что раньше от выступления в плей-офф КХЛ отказался финский "Йокерит" и казахский ХК "Барыс".
Добавим, что 18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону 2020/2021 годов.
Как сообщалось ранее в УНН, отменен чемпионат мира по хоккею.