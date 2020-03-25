"Континентальна хокейна ліга" достроково завершила чемпіонат без визначення переможця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У зв'язку з негативним розвитком епідеміологічної ситуації COVID-19 у світі "Континентальна хокейна ліга" прийняла рішення про скасування решти сезону 2019/2020 років. Про це йдеться у заяві сайту турніру, передає УНН.
"Рішення прийнято після консультацій з усіма зацікавленими сторонами і продиктовано безпекою здоров'я гравців, уболівальників, співробітників клубів і всіх, хто бере участь в організації та проведенні матчів КХЛ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Лігою було розроблено безліч сценаріїв подальшого розвитку подій: від догравання чемпіонату в термін до 30 квітня 2020 року до продовження його в червні і липні. Однак на даний момент виконання цих сценаріїв представляється малоймовірним.
Рішення про розподіл місць за підсумками чемпіонату 2019/2020 буде прийнято на одному з найближчих засідань Ради Директорів КХЛ.
Примітно, що раніше від виступу в плей-офф КХЛ відмовився фінський "Йокеріт" та казахський ХК "Барис".
Додамо, що 18 клубів Ліги вже завершили участь в чемпіонаті і почали планомірну підготовку до сезону 2020/2021.
Як повідомлялося раніше в УНН, скасовано чемпіонат світу з хокею.