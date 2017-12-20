Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Ранее сегодня в Минске начали встречи рабочие подгруппы ТКГ, сообщили в МИД Беларуси.
Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.
Заместитель главы МинВОТ Г.Тука заявил, что выход РФ из СЦКК направлен на принуждение Украины легализовать "власти" ОРДЛО.