Контактна група щодо Донбасу розпочала засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила вона.
Раніше сьогодні у Мінську розпочали зустрічі робочі підгруп ТКГ, повідомили у МЗС Білорусі.
Нагадаємо, російська сторона відкликала своїх представників зі СЦКК 19 грудня.
Заступник голови МінТОТ Г.Тука заявив, що вихід РФ зі СЦКК спрямований на примус України легалізувати "владу" ОРДЛО.