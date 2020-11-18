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Контакт-центр Минздрава за две недели получил 37 тыс. звонков: спрашивают о семейных врачах и тестировании

Контакт-центр Минздрава за две недели получил 37 тыс. звонков: спрашивают о семейных врачах и тестировании

Киев  •  УНН

 • 19074 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Контакт-центром Министерства здравоохранения по противодействию распространения COVID-19 за две недели работы воспользовалось более 37 тыс. человек. Зачастую люди спрашивают, в частности, о семейных врачах, заключении с ними деклараций, результатах тестирования. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер, передает корреспондент УНН.

"Многие украинцы знают, что со 2 ноября начал работу национальный контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию распространения COVID-19. За период его работы, на сегодня, в него обратилось более 37 тыс. наших граждан. В то же время, хочу заметить, что за две недели работы операторов мы поняли, что ежедневно необходимо улучшать работу, менять алгоритмы, следить за качеством ответов и консультировать так же наших операторов, относительно новостей, которые ежедневно появляются в нашей сфере", - сказал Ярослав Кучер.

Он отметил, что на сегодня в контактный центр привлечено около 150 операторов, которые прошли специализированное обучение по методу работы, регистрации обращений и предоставлении исчерпывающих ответов украинцам.

По его словам, чаще всего в контакт-центр обращаются относительно коммуникации с семейными врачами и подписания декларации, диагностики и направлений на нее, результатов тестирования, амбулаторного лечения, бесплатных лекарств и тестирования, порядка самоизоляции и путешествий за границу.

Также он отметил, что больше всего на горячую линию обращаются в Киевской области - 18%, Киеве - 14%, Днепропетровской области - 9,6%, Харьковской области - 6% и Черкасской области - 5,3%.

Напомним, 2 ноября Минздрав начал работу контакт-центра по противодействию COVID-19.

Также напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, как получить сопровождение семейного врача через контакт-центр Минздрава.

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