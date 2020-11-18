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Контакт-центр МОЗ за два тижні отримав 37 тис. дзвінків: питають за сімейних лікарів і тестування

Контакт-центр МОЗ за два тижні отримав 37 тис. дзвінків: питають за сімейних лікарів і тестування

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Контакт-центром Міністерства охорони здоров’я з протидії поширення COVID-19 за два тижні роботи скористалось понад 37 тис. осіб. Найчастіше люди питають, зокрема, за сімейних лікарів, підписання з ними декларацій, результати тестування. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.

“Багато українців знає, що з 2 листопада розпочав роботу національний контакт-центр Міністерства охорони здоров’я з протидії поширення COVID-19. За період його роботи, станом на сьогодні, до нього звернулося більше ніж 37 тис. наших громадян. Водночас, хочу зауважити, що за два тижні роботи операторів ми зрозуміли, що щоденно необхідно покращувати роботу, змінювати алгоритми, слідкувати за якістю відповіді та консультувати так само наших операторів, стосовно новин, які щоденно з’являються в нашій сфері”, - сказав Ярослав Кучер.

Він зазначив, що сьогодні до контакт-центру залучено близько 150 операторів, які пройшли спеціалізоване навчання з алгоритму роботи, реєстрації звернень і наданні вичерпних відповідей українцям.

За його словами, найчастіше до контакт-центру звертаються щодо комунікації з сімейними лікарями та підписання декларації, діагностики та направлень на неї, результатів тестування, амбулаторного лікування, безкоштовних ліків та тестування, порядку самоізоляції та подорожей за кордон.

Також він зазначив, що найбільше на гарячу лінію звертаються у Київській області - 18%, місті Києві - 14%, Дніпропетровській області - 9,6%, Харківській області - 6% і Черкаській області - 5,3%.

Нагадаємо, 2 листопада МОЗ розпочало роботу контакт-центру із протидії COVID-19.

Також нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов розповів, як отримати супровід сімейного лікаря через контакт-центр МОЗ.

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