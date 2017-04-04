Консульства Польши возобновили работу в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Республики Польша сообщило, что польские консульские представительства в Украине сегодня возобновили работу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе посольства Польши в Украине.
"Министерство иностранных дел РП сообщает, что сегодня деятельность восстановили польские консульские представительства в Украине", - говорится в сообщении.
Как отметили в посольстве, Украина принимает необходимые меры для "заверения безопасности польских сотрудников дипломатической службы, и дипломатических и консульских учреждений".
Напомним, в заявлении МИД Польши от 29 марта, которое было обнародовано на официальном сайте посольства Польши в Украине, отмечалось, что "до того, пока ожидания польской стороны не будут выполнены, все польские консульские учреждения в Украине будут закрыты".
Как сообщал УНН, в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение генерального консульства Польши в Луцке.
В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента в отношении генерального консульства Польши в Луцке, в том числе террористический акт.