Консульства Польщі відновили роботу в Україні

"Міністерство закордонних справ РП повідомляє, що сьогодні діяльність відновили польські консульські представництва в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у посольстві, Україна вживає необхідних заходів для "запевнення безпеки польських співробітників дипломатичної служби та дипломатичних і консульських установ".

Нагадаємо, у заяві МЗС Польщі від 29 березня, яка була оприлюднена на офіційному сайті посольства Польщі в Україні, зазначалося, що “до часу, поки очікування польської сторони не будуть виконані, усі польські консульські установи в Україні будуть зачинені”.

Як повідомляв УНН, у ніч на 29 березня невідомі стріляли в приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку.

У Службі безпеки України заявили, що слідство розглядає декілька версій інциденту щодо генерального консульства Польщі у Луцьку, зокрема і терористичний акт.