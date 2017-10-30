Консулов ​​не пустили к задержанным украинским пограничникам в РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23541 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86142 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143857 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112100 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113649 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110706 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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КИЕВ. 30 октября. УНН. Украинским консулам не удалось получить доступ к двух украинским пограничникам, которых незаконно задержали на границе с Россией. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Не удалось нашим консулам получить доступ к украинским пограничникам, которые были незаконно задержаны российскими силами. Мы требовали от российской стороны и направили ноты МИД Российской Федерации о допуске. Но по состоянию на сейчас допуска еще нет. Продолжаем работать в этом направлении и требовать от России допуска наших консулов ​", - сказала М.Беца.

Пресс-секретарь МИД также отметила, что украинская сторона не имеет официальной информации о том, в чем обвиняют украинских пограничников.

"Нам просто не пришел ответ от российской стороны", - уточнила она.

На уточнение корреспондента УНН о том, где сейчас россияне удерживают украинских пограничников, М.Беца ответила: "Официально подтверждена была информация, что в Брянске. Затем была неподтвержденная информация, что их перевели в Москву. Но официально подтвержденной информации, что их перевели в Москву у нас по состоянию на сейчас нет от компетентных органов РФ. Они не ответили ни на одно наше обращение и ни на одну нашу ноту".

Как сообщал УНН, 3 октября во время мониторинга государственной границы в Сумской области исчезли двое пограничников. В то же время российские СМИ сообщили о задержании ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

Напомним, прокуратура открыла уголовное производство по факту исчезновения двух пограничников на границе с Россией. Информация о пребывании их в РФ подтвердилась.

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