Консулов ​​не пустили к задержанным украинским пограничникам в РФ

"Не удалось нашим консулам получить доступ к украинским пограничникам, которые были незаконно задержаны российскими силами. Мы требовали от российской стороны и направили ноты МИД Российской Федерации о допуске. Но по состоянию на сейчас допуска еще нет. Продолжаем работать в этом направлении и требовать от России допуска наших консулов ​", - сказала М.Беца.

Пресс-секретарь МИД также отметила, что украинская сторона не имеет официальной информации о том, в чем обвиняют украинских пограничников.

"Нам просто не пришел ответ от российской стороны", - уточнила она.

На уточнение корреспондента УНН о том, где сейчас россияне удерживают украинских пограничников, М.Беца ответила: "Официально подтверждена была информация, что в Брянске. Затем была неподтвержденная информация, что их перевели в Москву. Но официально подтвержденной информации, что их перевели в Москву у нас по состоянию на сейчас нет от компетентных органов РФ. Они не ответили ни на одно наше обращение и ни на одну нашу ноту".

Как сообщал УНН, 3 октября во время мониторинга государственной границы в Сумской области исчезли двое пограничников. В то же время российские СМИ сообщили о задержании ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

Напомним, прокуратура открыла уголовное производство по факту исчезновения двух пограничников на границе с Россией. Информация о пребывании их в РФ подтвердилась.