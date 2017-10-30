Консулов не пустили к задержанным украинским пограничникам в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Украинским консулам не удалось получить доступ к двух украинским пограничникам, которых незаконно задержали на границе с Россией. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
"Не удалось нашим консулам получить доступ к украинским пограничникам, которые были незаконно задержаны российскими силами. Мы требовали от российской стороны и направили ноты МИД Российской Федерации о допуске. Но по состоянию на сейчас допуска еще нет. Продолжаем работать в этом направлении и требовать от России допуска наших консулов ", - сказала М.Беца.
Пресс-секретарь МИД также отметила, что украинская сторона не имеет официальной информации о том, в чем обвиняют украинских пограничников.
"Нам просто не пришел ответ от российской стороны", - уточнила она.
На уточнение корреспондента УНН о том, где сейчас россияне удерживают украинских пограничников, М.Беца ответила: "Официально подтверждена была информация, что в Брянске. Затем была неподтвержденная информация, что их перевели в Москву. Но официально подтвержденной информации, что их перевели в Москву у нас по состоянию на сейчас нет от компетентных органов РФ. Они не ответили ни на одно наше обращение и ни на одну нашу ноту".
Как сообщал УНН, 3 октября во время мониторинга государственной границы в Сумской области исчезли двое пограничников. В то же время российские СМИ сообщили о задержании ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.
Напомним, прокуратура открыла уголовное производство по факту исчезновения двух пограничников на границе с Россией. Информация о пребывании их в РФ подтвердилась.