Консулів не пустили до затриманих українських прикордонників у РФ

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Українським консулам не вдалося отримати доступ до двох українських прикордонників, яких незаконно затримали на кордоні з Росією. Про це повідомила УНН речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

"Не вдалося нашим консулам отримати доступ до українських прикордонників, які були незаконно затримані російськими силами. Ми вимагали від російської сторони і направили ноти МЗС Російської Федерації щодо допуску. Але станом на зараз допуску ще не має. Продовжуємо працювати в цьому напрямку і вимагати від Росії допуску наших консулів", - сказала М.Беца.

Речниця МЗС також зазначила, що українська сторона не має офіційної інформації стосовно того, у чому звинувачують українських прикордонників.

"Нам просто не надійшла відповідь від російської сторони", - уточнила вона.

На уточнення кореспондента УНН про те, де на сьогодні росіяни утримують українських прикордонників, М.Беца відповіла: "Офіційно підтверджена була інформація, що у Брянську. Потім була непідтверджена інформація, що їх перевели у Москву. Але офіційно підтвердженої інформації, що їх перевели у Москву у нас станом на зараз немає від компетентних органів РФ. Вони не відповіли на жодне наше звернення і на жодну нашу ноту".

Як повідомляв УНН, 3 жовтня під час моніторингу державного кордону на Сумщині зникли двоє прикордонників. Водночас російські ЗМІ повідомили про затримання ФСБ двох порушників, які назвались прикордонниками Сумського загону.

Нагадаємо, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення двох прикордонників на кордоні з Росією. Інформація про перебування їх у РФ підтвердилась.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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