Консул проверяет, были ли украинцы на борту индонезийского самолета Lion Air
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Консул Украины проверяет, были ли украинцы на борту индонезийского самолета Lion Air, упавшего в море недалеко от индонезийского острова Ява в понедельник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент консульской службы МИД Украины.
"Консул Украины проверяет информацию, могли ли быть украинцы среди пассажиров самолета компании Lion Air, упавшего в море в Индонезии", - указали в департаменте в Twitter.
Как сообщал УНН, о катастрофе самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, среди которых двое младенцев и еще один ребенок.
Позже в Индонезии обнаружили место падения пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air.
В Индонезии опасаются, что пассажирский самолет затонул. В поисково-спасательном агентстве Индонезии пока не могут сказать, есть ли выжившие.