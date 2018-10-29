Консул перевіряє, чи були українці на борту індонезійського літака Lion Air

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Консул України перевіряє, чи були українці на борту індонезійського літака Lion Air, що впав у море неподалік від індонезійського острова Ява у понеділок. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент консульської служби МЗС України.