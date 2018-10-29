Консул перевіряє, чи були українці на борту індонезійського літака Lion Air
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Консул України перевіряє, чи були українці на борту індонезійського літака Lion Air, що впав у море неподалік від індонезійського острова Ява у понеділок. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент консульської служби МЗС України.
"Консул України перевіряє інформацію, чи могли бути українці серед пасажирів літака компанії Lion Air, що впав у море в Індонезії", - вказали у департаменті у Twitter.
Як повідомляв УНН, про катастрофу літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака перебували 189 людей, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина.
У пошуково-рятувальному агентстві Індонезії поки не можуть сказати, чи є ті, хто вижив.
Пізніше в Індонезії виявили місце падіння пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air.
В Індонезії побоюються, що пасажирський літак затонув.