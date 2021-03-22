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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 19487 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Конституционный суд Украины переходит на "дистанционку"

Конституционный суд Украины переходит на "дистанционку"

Киев  •  УНН

 • 12916 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Конституционный Суд Украины переходит в режим дистанционной работы на период усиленного карантина. Об этом сообщается на информационном портале КСУ, передает УНН.

Детали

Из-за введения усиленного карантина и ограничительных противоэпидемических мероприятий в Украине в связи с COVID-19 с 20 марта по 9 апреля Конституционный Суд Украины будет работать дистанционно.

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Цитата

"Распоряжением Председателя Конституционного Суда Украины от 22 марта 2021 года № 25/01/2021-ОД "О дополнительных мерах, направленных на предотвращение распространения в Конституционном Суде Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" на период с 20 марта по 9 апреля 2021 года установлен режим дистанционной (надомной) работы для судей Конституционного Суда Украины и работников структурных подразделений Секретариата Суда", - сообщили в пресс-службе КСУ.

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Работники суда с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции будут выполнять свою работу с помощью средств информационных технологий.

Контекст

В Киеве с 20 марта на три недели введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

В частности запрещается:

• Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

• Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

• Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека)

• Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)

• Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях

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