Конституційний суд України переходить на “дистанційку”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Конституційний Суд України переходить у режим дистанційної роботи на період посиленого карантину. Про це повідомлено на інформаційному порталі КСУ, передає УНН.
Деталі
Через запровадження посиленого карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні у зв’язку з COVID-19, із 20 березня по 9 квітня Конституційний Суд України працюватиме дистанційно.
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“Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 22 березня 2021 року № 25/01/2021-ОД „Про додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню у Конституційному Суді України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ на період з 20 березня по 9 квітня 2021 року установлено режим дистанційної (надомної) роботи для суддів Конституційного Суду України та працівників структурних підрозділів Секретаріату Суду”, — повідомили у пресслужбі КСУ.
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Працівники суду з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції виконуватимуть свою роботу за допомогою засобів інформаційних технологій.
Контекст
У Києві з 20 березня на три тижні запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.
Зокрема заборонено:
• Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
• Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
• Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)
• Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)
• Присутність глядачів на спортивних змаганнях